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الاحتلال يمنع عضو برلمان ألماني من دخول قطاع غزة

الخميس 31 أكتوبر 2019 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع عضو برلمان ألماني من دخول قطاع غزة


غزة / سما/

رفضت حكومة الاحتلال، اليوم الخميس، طلب عضو البرلمان الألماني "أخيم كسلر" الدخول إلى قطاع غزة بدون تقديم أي مسوغات أو تبريرات.

وقال كسلر في بيان أصدره، "قامت الحكومة الإسرائيلية برفض طلبي للدخول إلى قطاع غزة بدون تقديم أي مسوغات أو تبريرات، وبذلك منعوني ومنعوا الممثل الألماني العام في الأراضي الفلسطينية (الذي كنت برفقته) من زيارة المؤسسات الإنسانية في قطاع غرة.

وأفاد بأن "زيارته كانت ستستغرق يومين إثنين نقوم فيهما بتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل الألماني من أجل تعزيز التعاون الإنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية".

يذكر أن أخيم كسلر، إضافة لكونه عضو فهو عضو رئيسي في اللجنة الفرعية للحزب اليساري الألماني (دي لينكه) حول الصحة العالمية.

واختتم العضو البرلماني كسلر بالقول: "على الرغم من ذلك، سأواصل في عقد الاجتماعات مع الخبراء – بما فيهم المسؤولين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة– لمناقشة موضوع الرعاية الصحية، وأسعى لزيارة قطاع غزة في أقرب موعد ممكن".

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