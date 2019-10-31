شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

بيروت /سما/

تعرضت طائرة استطلاع إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، لهجوم فوق سهل الميدنة قرب النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، فيما نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حريقا في بلدة حبوش بمنطقة النبطية جنوب لبنان، في موقع سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان صحفي مقتضب، إنه "بعد ظهر اليوم الخميس عند الساعة الثانية و 5 دقائق، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للأنباء، بـ"سماع دوي انفجار في منطقة النبطية قرابة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم، ولم تعرف أسبابه".

وأشارت إلى أن "الدوي تزامن مع تحليق مكثف لطائرة تجسس إسرائيلية فوق مناطق، الدوير، تول، جبشيت، حاروف، زبدين والنبطية".

وأفاد موقع "إنتل سكاي" المتخصص بمراقبة حركة الطائرات أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جسم غير معروف بصاروخ اطلق من منطقة جبل صافي.

من جهة أخرى، نفى جيش الاحتلال، في بيان للناطق باسمه أفيخاي أدرعي، إسقاط أي طائرة تتبع لقواته في سماء لبنان اليوم.

وقال أدرعي، إنه "تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار". زاعمًا: "الطائرة لم تصب والاستهداف تم عبر صاروخ أرض جو".

واتهمت وسائل إعلام ومصادر عبرية، حزب الله اللبناني بأنه يقف خلف إطلاق الصاروخ المضاد للطيران، صوب طائرة من طراز UAV في الجنوب اللبناني.