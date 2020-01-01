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التشريعي بغزة: المالية وعدت أن 2020 سيشهد تحسناً بالرواتب

الخميس 31 أكتوبر 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي بغزة: المالية وعدت أن 2020 سيشهد تحسناً بالرواتب


غزة / سما /

قال المجلس التشريعي في قطاع غزة إن وزارة المالية وعدت بأن عام 2020 سيشهد تحسناً في نسبة الرواتب التي ستصرف للموظفين.

وأشار المجلس عبر موقعه الإلكتروني، الخميس، أن اللجنة القانونية فيه برئاسة النائب فرج الغول وعضوية النواب، أحمد أبو حلبية ومشير المصري ومروان أبو راس ويونس الأسطل نظمت زيارة لوزارة المالية.

وبين أنه كان في استقبال الوفد البرلماني، عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية، حيث تم إطلاع اللجنة على سير العمل في الوزارة وخطة وآليات عملها والتحديات القائمة في ظل الظروف الراهنة .

ونوه إلى اللجنة حثت وزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف العبء عن الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة.

وأثنت على جهود الوزارة في محاولة التخفيف من الأزمة المالية لدى الموظفين، مطالبة الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرواتب للموظفين لتحسين ظروفهم.

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