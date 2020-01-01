  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يستقبل منتخب الفنانين الايطاليين

الخميس 31 أكتوبر 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل منتخب الفنانين الايطاليين


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، منتخب الفنانين الايطاليين.

وأكد الرئيس لدى استقباله المنتخب، لمناسبة مرور 20 عاما على انعقاد المباراة الأولى بين فريق الفنانين الايطاليين، والفريق الفلسطيني، في ايطاليا، أهمية التبادل الثقافي والرياضي في اطار تعزير العلاقات بين البلدين والشعبين الايطالي والفلسطيني.

وكان منتخب الفنانين الإيطاليين حقق أمس الأربعاء، فوزا على نظيره الفلسطيني بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "أطفال في القلب"، جمعتهما، على استاد الخضر في بيت لحم.

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

بالصور.. القدس: الاحتلال يفتتح أول مقبرة تحت الأرض في العالم

الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل

الشيخ: بدأنا حربا مفتوحة على سماسرة التصاريح

الأخبار الرئيسية

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

شاهد.. محاولة لاسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بعد تعرضها لهجوم جنوبي لبنان

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

حماس : نريد انتخابات حقيقية وضمان لاحترامها وأن تكون بتوافق وطني

صحيفة عبرية : حملة إسرائيلية أمريكية لتشديد الرقابة على أونروا وتقليص تفويضها لسنة واحدة