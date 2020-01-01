الرئيس يستقبل منتخب الفنانين الايطاليين

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، منتخب الفنانين الايطاليين.

وأكد الرئيس لدى استقباله المنتخب، لمناسبة مرور 20 عاما على انعقاد المباراة الأولى بين فريق الفنانين الايطاليين، والفريق الفلسطيني، في ايطاليا، أهمية التبادل الثقافي والرياضي في اطار تعزير العلاقات بين البلدين والشعبين الايطالي والفلسطيني.

وكان منتخب الفنانين الإيطاليين حقق أمس الأربعاء، فوزا على نظيره الفلسطيني بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "أطفال في القلب"، جمعتهما، على استاد الخضر في بيت لحم.