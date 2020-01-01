اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، منسق برامج وكالة التعاون التركي "تيكا" في فلسطين أحمد رفيق كايا، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية ناصر قطامي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم عدد من المشاريع التنموية في فلسطين.

وبحث رئيس الوزراء مع منسق "تيكا" إمكانية توفير دعم تركي لإنشاء جامعة التدريب المهني والعلوم التطبيقية في فلسطين، وإنشاء قرية حرفية تخدم قطاع السياحة، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع الاخرى، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة.

وشدد اشتية على متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشيدا بالدعم التركي المستمر لفلسطين، لا سيما اقامة العديد من المشاريع التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.