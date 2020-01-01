مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للإبداع والتميز والحديقة التكنولوجية

رام الله / سما /

وقع المجلس الأعلى للإبداع والتميز ممثلا برئيسه عدنان سماره، والحديقة التكنولوجية الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارتها عبد اللطيف أبو حجلة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الطرفين.

وتنص المذكرة على ضرورة العمل المشترك من أجل التوعية ونشر ثقافة الريادة والإبداع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمستجدة، من خلال فعاليات مختلفة يقوم بها الطرفين، تهدف لنشر المعرفة والترويج للتقنيات ودورها في تطوير وتقديم الحلول الإبداعية والتطبيقية للقطاعات الحيوية المختلفة في فلسطين، ومن ضمن هذه الفعاليات عقد ورش عمل خاصة حول هذه التقنيات وتطبيقاتها في القطاعات الحيوية المختلفة.

وأشاد سماره بالشراكة مع الحديقة التكنولوجية لما لها من دور كبير في دعم أهداف المجلس، وتوفير كافة السبل لإنجاح مهامه، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز التشبيك والتعاون مع الشركات الناشئة والرياديين، حيث أنه من أولويات الطرفين، وستسعى المذكرة إلى تهيئة الظروف المناسبة للمبدعين حتى يتمكنوا من تطوير مشاريع خاصة بهم لتحقيق النجاح المرجو منها.

وقال إننا لن نقتصر على تقديم الاستشارات والتوجيه فقط، إنما أيضا تشبيكهم مع مرشدين وشركات محلية وعالمية، إضافة إلى تشبيكهم مع شركات ناشئة ومطورين آخرين للتعاون معا في تطوير المشاريع وإعطائهم مساحات خاصة بشركاتهم الناشئة.

من جانبه، أثنى أبو حجلة على هذا التعاون، الذي سيعمل على تعزيز الابداع والريادة، من خلال التعاون المشترك في تعزيز الريادة الرقمية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في المجتمع الفلسطيني، وتهيئة بيئة مناسبة للبحث العلمي التطبيقي والتطوير، والعمل على توفير فرص عمل للطلبة والخريجين الجدد والرياديين في التقنيات المستجدة، وتقديم حلول تطبيقية مستجدة للقطاعات الوطنية المختلفة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية استخدام بيئة إبداع تكاملية في مختبرات الحديقة التكنولوجية بحيث أن المختبرات الابداعية تقوم على توسيع حلقة التعاون مع المؤسسات التعليمية ومختبرات الإبداع المحلية والعالمية لتوطيد الشراكات والتعاون معها في مجالات البحث العلمي والتطوير وتنفيذ مشاريع مختلفة مع سوق العمل.