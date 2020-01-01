الشرطة تقبض على مطلقي النار على محل في حوسان جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة اليوم الخميس على 3 اشخاص مشتبه بهم باطلاق النار على محل لبيع الاجهزة الخلوية في بلدة حوسان غرب بيت لحم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه ومنذ وقوع الحادثه باشرت ادارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم والخليل اجراءات البحث والتحري وتمكنت من القبض على عدة اشخاص في الخليل وبيت لحم وبسماع اقوالهم افادوا باطلاق النار بالاشتراك وتم تحديد مكان اخفاء السلاح والذي تم احضاره وهو من نوع m16 .

واكد ارزيقات بانه تم التحفظ على السلاح وتوقيف الاشخاص لحين احالتهم للنيابة العامة