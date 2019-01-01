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الأحمد يطلع أبو الغيط على آخر المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يطلع أبو الغيط على آخر المستجدات المتعلقة بإجراء الانتخابات


القاهرة /سما/

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي على الساحة العربية، خاصة الفلسطينية فيما يتعلق بالانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مؤخرا.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أهمية إجراء الانتخابات التي ستشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، باعتبارها عنصرا هام لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تجاوب كافة الفصائل الفلسطينية بشكل إيجابي مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي طالما أخرت إجراءها في السابق.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الانتخابات كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 13 عاما.

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