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غزة: الكشف عن موعد وضع حجر الأساس لبناء مجمع رفح الطبي

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الكشف عن موعد وضع حجر الأساس لبناء مجمع رفح الطبي


غزة / سما /

كشف رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي عيسى النشار، اليوم الخميس، عن وضع حجر الأساس للبدء ببناء قسم الطوارئ في مجمع رفح الطبي الشهر القادم.

وأضاف في تصريحات عبر صفحته على "فيسبوك" أنه وبعد مشوار طويل من العمل والسعي والجهد تكللت الجهود بالنجاح لتحقيق حلم الجميع بالبدء بإنشاء مجمع رفح الطبي".

وبين أن اللجنة الحكومية بالتعاون مع وزارة الصحة، ستقوم بوضع حجر الأساس للبدء بالعمل الشهر القادم لتكون البداية بقسم الطوارئ.

وطالب سكان مدينة رفح منذ سنوات، بإنشاء مجمع طبي برفح، حيث تفتقد المدينة لمستشفى شامل لجميع التخصصات، في حين نظم النشطاء والصحفيون حملة إلكترونية تحت عنوان" رفح بحاجة لمستشفى" لمناشدة الجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بسرعة إنشاء مستشفى في المدينة.

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