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إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مطعم "ليفل اب" بغزة.. وأبو مذكور يكشف السبب


غزة / سما/

كشف رئيس مجلس إدارة مطعم "الليفل اب" الشهير بمدينة غزة، عن السبب الرئيسي لصدور قرار بإغلاق المطعم بداية من شهر 12/2019.

وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة ضيافة المالكة للمطعم محمد أبو مذكور، في بيان اليوم الخميس، أن السبب متعلق بخلافات داخل مجلس الإدارة، نافياً بشكل قطعي أن يكون القرار بسبب الوضع الاقتصادي أو أية أزمات مالية على الشركة.

وشدد أبو مذكور على عدم تراكم أي مستحقات مالية على المطعم لأية جهة، داعيا في الوقت ذاته كل من لديه أية أموال أو ديون بالتوجه إليه لاستلامها كاملة.

وتفاجئ المواطنون في غزة صباح اليوم، بمنشور على صفحة المطعم على الفيسبوك، يفيد بصدور قرار بإغلاق المطعم في نهاية شهر 11/2019 الجاري.

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