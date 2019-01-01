  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة هبة اللبدي

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة هبة اللبدي


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة الأردنية الفلسطينية هبة اللبدي (32 عاماً)، والتي تخوض اضرابها لليوم 38 على التوالي.

وأوضحت الهيئة، أن الأسيرة اللبدي يتم نقلها بشكل شبه يومي إلى مستشفى "بني تسيون" الإسرائيلي، بسبب التدهور الحاد على وضعها الصحي، حيث تعاني في الآونة الأخيرة من صعوبة ببلع الماء وأوجاع شديدة بالمعدة وجفاف حاد، كما وتشتكي من انخفاض بنسبة السكر في الدم وخسرت من وزنها أكثر من 10 كغم، وهناك تحذيرات من اصابتها بمشاكل في القلب.

وأضافت، أن خلال تواجدها بالمشفى تعمد قوات الاحتلال ابقاء اللبدي مقيدة اليدين والقدمين على سرير المشفى.

ولفتت، أنه على الرغم من خطورة الوضع الصحي للأسيرة اللبدي وآلامها وحاجتها للبقاء بالمشفى، إلا أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد اعادتها بذات اليوم إلى زنازين "الجلمة"، واحتجازها بأوضاع قاسية بزنزانة مراقبة بالكاميرات قذرة مليئة بالحشرات.

يذكر، بأنه إلى جانب الأسيرة اللبدي يواصل ثلاثة أسرى آخرين معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الاداري، وسط تراجع ملحوظ على أوضاعهم الصحية، وهم كل من: الأسير اسماعيل علي ومضرب منذ 100 يوم، والأسير أحمد زهران ويخوض اضرابه منذ 40 يوماً، والأسير مصعب الهندي والذي يواصل اضرابه لليوم 38 على التوالي .

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

بالصور.. القدس: الاحتلال يفتتح أول مقبرة تحت الأرض في العالم

الاونروا : الأخبار عن الف فرصة عمل مؤقتة كاذبة والأزمة المالية والعجز متواصل

الشيخ: بدأنا حربا مفتوحة على سماسرة التصاريح

الأخبار الرئيسية

صحيفة روسية : رعب في تل أبيب من احتمال قصف ايران لمفاعل ديمونة في النقب

فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

حماس : نريد انتخابات حقيقية وضمان لاحترامها وأن تكون بتوافق وطني

صحيفة عبرية : حملة إسرائيلية أمريكية لتشديد الرقابة على أونروا وتقليص تفويضها لسنة واحدة

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي