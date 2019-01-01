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السفير مصطفى يطلع مسؤولين أتراك على التطورات السياسية والميدانية الفلسطينية

الخميس 31 أكتوبر 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


أنقرة / سما /

أطلع سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مسؤولين أتراك على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض المحتلة، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية للدفاع عن مكانة دولة فلسطين قانونيا.

وكان السفير مصطفى التقى رئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية في البرلمان التركي حسن طوران، وعدد من البرلمانيين الأتراك، ومساعد وزير الخارجية التركية ياووز كيران، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية يونس ديمرير كل على حدة، في إطار تعزيز العلاقات الفلسطينية التركية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. 

واستعرض مصطفى خلال اللقاءات، العلاقات القائمة بين دولة فلسطين والجمهورية التركية، وجهود قيادة وحكومة البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون بينهما في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، مثمنا موقف تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، تجاه دعم قضيتنا العادلة.

بدورهم، أثنى المسؤولون الأتراك على العلاقات التي تجمع بين تركيا وفلسطين، مؤكدين الموقف التركي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم لكافة السياسات والضغوطات التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تنتقص من حقوق شعبنا وثوابته الوطنية.

#فائد مصطفى #تركيا

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