أبو سيف يبحث مع الرويضي أهمية تفعيل الواقع الثقافي الفلسطيني

رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف مع ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي المشترك.

وناقش اللقاء الذي جرى، اليوم الخميس، أهمية تفعيل الواقع الثقافي الفلسطيني خاصة بمدينة القدس، وتنظيم أسابيع ثقافية في دول العالم الإسلامي.

وشدد أبو سيف على أهمية تطوير العلاقات الثنائية ما بين الوزارة ومنظمة التعاون الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة في دعم الواقع الثقافي في فلسطين، مؤكدا ضرورة التنسيق الدائم مع المؤسسات الثقافية الشريكة لتنفيذ البرامج على أرض الواقع.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودا حقيقية للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني خاصة في مدينة القدس، رغم إجراءات الاحتلال التي تسعى إلى تعطيل أي فعالية ثقافية في المدينة، من خلال تأسيس بنية تحتية ثقافية وتشريعية لهذا القطاع رغم محدودية الإمكانيات المادية.

بدوره، أكد الرويضي اهتمام المنظمة بقضية القدس للنهوض بالمشهد الثقافي فيها، وكل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ملتزمين تجاه قضية القدس خاصة فيما يتعلق بتفعيل الواقع الثقافي فيها.