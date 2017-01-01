فتح : معيقات أمام اصدار مرسوم رئاسي لاجراء الانتخابات

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان اصدار السيد الرئيس محمود عباس للمرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الاجرائية للانتخابات مع حماس، اضافة الى اجرائها بالقدس المحتلة .

وأوضح محيسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان هنالك معيقات أمام اصدار المرسوم الرئاسي أبرزها حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الاجرائية من ضمنها الموافقة على اشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن .

وأعرب محيسن عن خشيته ان تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات لاسيما أنها أعلنت عن استعدادها وليس موافقتها، مشيرا الى تجارب سابقة مع حركة حماس لا سيما توقيع اتفاق المصالحة 2017، مطالبا حماس بالوضوح التام والاعلان صراحة موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد.

وأضاف محيسن ان العقبة الأساسية أمام اصدار المرسوم مرتبط بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع اسرائيل بشأن اجراء الانتخابات في القدس، مطالبا بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي على اسرائيل لأنه دون القدس لن يكون هنالك انتخابات.

وأعلن محيسن عن عقد اقليم حركة فتح جنوب الخليل انتخابات لها يوم السبت المقبل وفق النظام الداخلي للحركة والمعايير المحددة.