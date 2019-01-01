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منظمة التحرير تطالب إسرائيل بالإفراج عن خالدة جرار

الخميس 31 أكتوبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير تطالب إسرائيل بالإفراج عن خالدة جرار


رام الله / سما /

طالبت منظمة التحرير، إسرائيل، بالإفراج فورًا عن القيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، والتي اعتقلها الاحتلال من منزلها برام الله فجر الخميس.

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، على حسابه بـ "تويتر": "نطالب بالإفراج الفوري عن الأخت خالدة جرار إحدى قادة العمل السياسي والاجتماعي والنسائي الفلسطيني".

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الاسرائيلية للإفراج عنها بشكل فوري"، مؤكدًا أن اعتقالها "يعتبر عملية خطف جديدة من قبل سلطة الاحتلال الاسرائيلي".

ونددت الجبهة الشعبية وحركة حماس في بيانين منفصلين باعتقال القيادية جرار.

يشار إلى أن جرار النائبة في المجلس التشريعي وتعد من أبرز قيادات الجبهة الشعبية، كان تم الإفراج عنها في شباط/فبراير الماضي بعد اعتقالها لدى إسرائيل إداريًا 20 شهرًا.

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