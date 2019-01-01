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الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عاميهما الـ32 في الأسر

الخميس 31 أكتوبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دخل الأسيران محمود أبو خربيش، وجمعة آدم من محافظة أريحا، عاميهما  الـ(32) في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسيرين أبو خربيش (54 عاماً)، وجمعة (52 عاماً)، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وعددهم (26) أسيراً.

وأوضح أن الأسير أبو خربيش متزوج وله ابنه، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده ويعاني من عدة مشكلات صحية نتجت بسبب الأسر، كما أن الأسير جمعة فقدَ والدته، وتمنع سلطات الاحتلال شقيقه المتواجد في فلسطين من زيارته، علماً أن بقية أشقائه وشقيقاته في المهجر.

ولفت إلى أن الأسير جمعة أكمل الثانوية العامة في الأسر ودرجة البكالوريوس، وتقدم مؤخراً لاستكمال درجة الماجستير في العلوم السياسية.

يُشار إلى أن الأسير أبو خربيش يقبع في معتقل "ريمون"، والأسير جمعة في معتقل "هداريم".

#الأسر #نادي الأسير

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