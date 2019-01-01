الحكم المحلي وجامعة القدس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار في أبو ديس

رام الله / سما /

اتفق وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، على إعادة تأهيل الشارع المحاذي لجدار الفصل والتوسع العنصري، بتمويل مشترك.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، بحضور رئيس بلدية أبو ديس أحمد صالح أبو هلال، على أن تباشر البلدية اجراءاتها المتعلقة بإعداد العطاء الخاص بالمشروع في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل انجازه حسب المخطط والمتفق عليه سابقا.

وفي السياق ذاته، استمع الصالح لأبرز احتياجات البلدية من المشاريع التطويرية وعدد من المطالب خاصة ضرورة العمل على توفير سيارة لجمع ونقل النفايات، ودفع المستحقات المالية للبلدية من رسوم النقل على الطرق وغيرها.

وناقش الصالح مع أبو كشك عددا من القضايا المشتركة وضرورة العمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين الوزارة والجامعة.

وأبدى أبو كشك استعداد الجامعة الكامل للتعاون مع الوزارة في كافة المجالات.

وفي سياق آخر، بحث الصالح، مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ومسؤول التعاون في الممثلية الألمانية بيتر والفورم، ومدير برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة الألمانية ايفونا مولر.

واستعرض الصالح واقع قطاع الحكم المحلي والتحديات التي واجهتها الوزارة جراء الأزمة المالية التي أدت إلى تعطيل تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية.

وتطرق الصالح إلى الأولويات التي تعمل وفقها الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تعمد إلى تحديد الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تلبيتها وفق الأولوية وضمن الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية بشكل عام، ومؤسسة التعاون الألماني بشكل خاص لقطاع الحكم المحلي والذي كان له بالغ الأثر في العديد من المجالات الحيوية.

وشدد الصالح على ضرورة انسجام المرحلة الثانية من البرنامج مع أولويات وسياسيات الحكومة الفلسطينية، داعيا الحكومة الألمانية إلى توسيع نطاق دعمها ولتشمل المناطق المسماة (ج) أسوة بعدد من شركائنا الأوربيين الذين يعملون في هذه المناطق.

بدوره، أكد والفورم استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي، معربا عن أمله في أن يكون التعاون في المرحلة المقبلة بناءً ومثمراً وأن ينعكس ايجابا على كافة الجهات المستفيدة منه.