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شاهد.. ريهام سعيد تعلق في أول ظهرور لها بعد البراءة بقضية إهانة البدناء

الخميس 31 أكتوبر 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ريهام سعيد تعلق في أول ظهرور لها بعد البراءة بقضية إهانة البدناء


وكالات / سما /

أسدلت محكمة جنح قسم الجيزة، الستار على قضية الإعلامية ريهام سعيد المعروفة إعلاميا بإهانة مرضى البدانة، وقضت ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها بالسخرية من طائفة من الشعب المصري، ورفضت المحكمة الشقين المدني والجنائي لرفع الدعوى من غير ذي صفة، ووضعت ريهام تعليقا قصيرا على الحكم واستشهدت بآية قرآنية تقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.


وتقدم فريق الدفاع عن ريهام سعيد بمذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية، وانتفاء الركن المادي لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في الحلقة، كما دفع بحسن نية الإعلامية وانتفاء القصد الجنائي، ووجود سبب للإباحة وهو حق النقد المتوافر لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى كيدية الاتهام لأن المحامي مقيم الدعوى هو محامي "فتاة المول"، التي كانت بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد خصومة قضائية سابقة.

#ريهام سعيد #البراءة #البدناء

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