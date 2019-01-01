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فيديو.. ببغاء يحصد ملايين المشاهدات بوصلة رقص على الشاطئ

الخميس 31 أكتوبر 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ببغاء يحصد ملايين المشاهدات بوصلة رقص على الشاطئ


وكالات / سما /

حظي طائر ببغاء في البرازيل على ملايين المشاهدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي حركات راقصة أمام عدد من المصطافين على الشاطئ.

وبحسب المقطع الذي شوهد ما يزيد عن 3 ملايين مرة، فإن الببغاء تمايل راقصا على إيقاع ما يعرف بالموسيقى الإلكترونية، في مدينة ريو دي جانيرو.

وبدا المصطافون في حماس كبير وهم يرقصون أمام الببغاء الذي لم يتزحزح من مكانه، وظل يؤدي حركات في الاتجاهين.

واستغرب معلقون درجة الانسجام بين الببغاء والمصطافين، قائلين إن الطائر أظهر قدرة استثنائية على المجاراة.

في غضون ذلك، تساءل آخرون حول ما إذا كان هذا الطائر قد خضع لتدريب حتى يتماهى مع الرقصة، لأن القدرة المعروفة عن الببغاء هي ترديد بعض الكلمات، أما الرقص فهو أمر غير مألوف.

#ببغاء #رقص

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