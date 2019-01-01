عشراوي تدين حملة المداهمات الإسرائيلية المتصاعدة

رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك حملة المداهمات للمحافظات الفلسطينية والاعتقالات التي طالت اليوم القيادية السياسية والنائب السابق خالدة جرار، والكاتب علي جرادات، بعد مداهمة منزليهما في رام الله.

وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس: "إن مواصلة اعتقال قيادات شعبنا الفلسطيني والنشطاء السياسيين بما فيهم جرار للمرة الثالثة يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي، واستكمالا لمخططات دولة الاحتلال المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد القيادات الوطنية، في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع الأعراف والقوانين الدولية".

واستنكرت عشراوي سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا إضافة الى القوانين والتشريعات العنصرية المنافية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مشيرة إلى معاناة الأسيرة الإدارية هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 38 يوما وتتعرض لأبشع أنواع التعذيب.

وطالبت المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.