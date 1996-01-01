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سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 3 آلاف دونم شرق يطا

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 3 آلاف دونم شرق يطا


رام الله / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على 3 آلاف دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس، إن الاحتلال سلم قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو 3 آلاف دونم من أراضي المواطنين شرق يطا، والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت.

من ناحيته، أشار خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش لمراسلنا، إلى وجود أمر عسكري قديم صادر منذ عام 1996، يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف اسم خطة "ألون" التي أعلن عنها عام 1970 تحت مسمى مناطق "إطلاق النار" ويتراوح عرضها ما بين 13 و15 كم، تبدأ من شرق يطا مرورا بمسافر الظاهرية والسموع وبني نعيم، بمحاذاة البحر الميت حتى جنوب أريحا، للاستيلاء عليها لصالح إقامة مشاريع استيطانية، وفصل الضفة الغربية عن مدينة القدس المحتلة.

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