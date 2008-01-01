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ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكشف عن اسم "قاتل" البغدادي.. ويقلده وساما! (صورة)


وكالات

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة مركبة له وهو يقلد الكلب "كونان" الذي ساهم في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وساما.

وعلق ترامب على الصورة التي سبق أن نشرتها صحيفة "ديلي واير"، وبدا فيها كأنه يقدم ميدالية إلى الكلب كونان، كلب الجيش الأمريكي الذي طارد البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يفجر سترته الناسفة، واصفا هذا الكلب بأنه "بطل أمريكي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "شكرا ديلي واير. إعادة إبداع لطيف للغاية، لكن النسخة الحية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل!".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي الكلب بـ"الرائع والموهوب"، ونشر صورة له، معلنا أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في "المهمة العظيمة" المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله، مضيفا أن اسمه لا يزال طي الكتمان.

وشارك الكلب، الذي ينتمي إلى فصيلة الـ"مالوينو"، القوات الأمريكية الخاصة يوم السبت الماضي، في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية بجروح طفيفة، لكنه عاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.

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