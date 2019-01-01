مقتل 62 شخصا في حريق بقطار في باكستان

وكالات

قتل وأصيب العشرات في حريق شب بقطار لنقل الركاب في إقليم البنجاب، جنوب باكستان، صباح الخميس.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فإن 62 شخصا قتلوا، وأصيب آخرون، عندما شب حريق على إثر انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها الركاب لإعداد إفطارهم، قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.

وأوضحت صحف باكستانية، أن الحريق امتد إلى ثلاث مقطورات، فيما لقي بعض الضحايا حتفهم حينما قفزوا من القطار.



وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد لقناة جيو "موقدان للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالا".



وأضاف "معظم الوفيات حدثت جراء القفز من القطار".



وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وإن 15 شخصا أصيبوا.



وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة مشكلة شائعة في البلاد.



وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.