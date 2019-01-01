محيسن: الانتخابات استحقاق وطني يجب انجازه

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، اليوم الخميس، إنه وبعد 13 عامًا على إجراء آخر انتخابات عامة، فإن الوقت قد حان الوقت لإنجاز هذا "الاستحاق الوطني".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: أن الانتخابات استحقاق وطني فلسطيني، وأيضًا مطلب دولي بعد هذه المدة الزمنية على إجراء آخر انتخابات في الإطارين التشريعي والرئاسي.

وشدّد محيسن على أن القيادة الفلسطينية، على رأسها الرئيس أبو مازن،" جادة في موضوع الانتخابات، لأنه في إطار المصالحة، 13 عامًا من الحوارات لم نصل إلى نتيجة، لذلك نحتكم للشعب".

وتابع: حماس أبدت جهوزيتها، ولكن بعد ذلك مطلوب حوارات حتى نصل إلى الاتفاق على كل القضايا الإجرائية التي تتم من خلالها العملية الانتخابية، معربًا عن أمله في أن تسير الأمور في هذا الاتجاه.

وأكد محسين، أن المعيق الأساسي هو إسرائيل، لذلك لا بد أن يكون هناك ضغط دولي على إسرائيل، للسماح للمقدسيين أن يشاركوا في العملية الانتخابية، وأي تعطيل يجب أن يكون هناك موقف دولي، ويجب أن تكون هناك ضعوط دولية عليها.

وتابع: نحن في حركة فتح جاهزون تمامًا للانتخابات، ولكن المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس عباس، لا بد أن يكون مرتبطًا بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية الخاصة بعملية إجرائها في القدس، وأيضاً الحوارات التي تتم حول القضايا الإجرائية مع حركة حماس، حتى لا يصدر مرسوم، ويكون هناك قضايا إجرائية تعيق تنفيذ هذا المرسوم.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لا بد من الاتفاق على القضايا الإجرائية، التي تتطلب العملية الانتخابية، وأكد أن كل فصائل العمل الوطني مجمعة على أنه لا بد من إجراء انتخابات، والوطن كله دائرة واحدة، ومن الجيد أن تشارك حماس في الانتخابات، ولكن ألا تضع عراقيل.