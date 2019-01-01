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حماس تدين اعتقال القيادية جرار

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اعتقال القيادية جرار


غزة / سما /

 أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، "إن حملات الاعتقال التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني ورموزه وقياداته، ونواب المجلس التشريعي، يعكس حجم الظلم والإرهاب الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، في ظل صمت إقليمي ودولي مريب عن كل جرائم الاحتلال وانتهاكاته".

وأضاف أن اعتقال المناضلة جرار وتغييب هذه العناوين والرموز الوطنية، والآلاف من أبناء شعبنا في باستيلات الاحتلال الإسرائيلي لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله ومشواره الكفاحي في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته، بل ستشكل حافزًا قويًا للتمترس حول مشروع المقاومة والتصدي للعدوان ولمشاريعه ولمخططاته".

وتابع "إن هذه الاعتقالات المسعورة تؤكد خطورة أي تساوق للعودة إلى المفاوضات مع هذا الكيان وجريمة استمرار التنسيق الأمني معه".

ودعا الجماهير الفلسطينية والفصائل إلى استمرار وتكثيف حالة التضامن والإسناد للأسرى وخاصةً المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. مضيفًا "هذا واجب علينا جميعًا حتى إنهاء معاناتهم وتحريرهم".

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