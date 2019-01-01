حماس : نريد انتخابات حقيقية وضمان لاحترامها وأن تكون بتوافق وطني

غزة / سما /

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، إنه يجب الذهاب إلى انتخابات ضمن توافق وطني، وأن حركته تريد انتخابات حقيقية تلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة مع فضائية الأقصى صباح اليوم، للحديث حول موقف حركته من الانتخابات.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات من أجل احترام نتائج الانتخابات وإجرائها بكل شفافية مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك ضمانات أخرى تتعلق بحق ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بحرية وأن يتوجهوا للانتخابات مطمئنين من عدم ملاحقتهم.

وقال "نحن مطمئنون وراضون لخيارات شعبنا الذي لم يخذل المقاومة" مشيرًا إلى جهوزية حركته لتوفير كل المناخات اللازمة من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بكل إمكانيات النجاح.

وبشأن إحياء ذكرى وعد بلفور، قال القيادي في حماس إن الشعب الفلسطيني اليوم أكثر إصرارًا على إسقاط وعد بلفور مضيفًا "نحن سائرون لاسقاط وعد بلفور وتبعاته حتى تعود فلسطين حرة أبية".

وطالب الفلسطينيين بالزحف غدًا بالآلاف إلى مخيمات العودة على حدود شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة "يسقط وعد بلفور".