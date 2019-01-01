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ما أعراض الموت القلبي المفاجئ؟

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما أعراض الموت القلبي المفاجئ؟


وكالات / سما /

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن‬ الموت القلبي المفاجئ (Sudden cardiac death) يرجع سببه إلى أمراض القلب غير المكتشفة مثل أمراض‬ ‫الشرايين التاجية.‬

ما الموت القلبي المفاجئ؟
هو حالة مفاجئة وغير متوقعة من توقف ضربات القلب والدورة الدموية تحدث دون سابق إنذار، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى، وذلك حسب تعريف المعهد القومي الأميركي للقلب والرئة والدم.

قد تختلف أسباب الموت القلبي المفاجئ لكن معظم الأسباب ذات صلة بالقلب، بيد أنها ليست بالضرورة ناجمة عن نوبة قلبية لذلك ينبغي التمييز بينهما.

النوبة القلبية الناتجة عن الجلطة القلبية هي حالة مرضية سببها انسداد في أحد شرايين القلب التاجية التي قد تسبب في بعض الحالات سكتة قلبية، مما يؤدي إلى موت فجائي وتوقف في فاعلية عضلة القلب.

‫وأوضحت المؤسسة أن أعراض الموت القلبي المفاجئ تتمثل في آلام الصدر وخفقان‬ ‫القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي، مشددة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على‬ ‫وجه السرعة لأن كل دقيقة لها ثمنها.‬

‫ولتجنب الإصابة بأمراض القلب من الأساس تنصح المؤسسة بإتباع أسلوب حياة‬ صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن‬ ‫التدخين والخمر.‬

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