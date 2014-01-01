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صحيفة سودانية: “حميدتي” يؤكد سحب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة سودانية: “حميدتي” يؤكد سحب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن


صنعاء /وكالات/

: نقلت صحيفة سودانية، عن نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قواته بلاده في اليمن، بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “التيار” (مستقلة المعارضة للنظام السابق)، الأربعاء، عن مصادر مطلعة لم تسمها، تصريحات لـ”حميدتي” الذي يشغل أيضًا منصب قائد “قوات الدعم السريع” التابعة للجيش.

وقالت المصادر إن “حميدتي” أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت العاصمة الخرطوم، دون تفاصيل أخرى.

ووفق الصحيفة، جاءت تأكيدات حميدتي في اجتماع ثلاثي عقد الثلاثاء، بحضور ممثلي مجلسيْ السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد.

وحتى الساعة (11:20ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات السودانية، حول ما أوردته الصحيفة.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت قوات سودانية مشاركة ضمن التحالف العربي باليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلد الأخير، حسب مصدر عسكري.

وفي تصريح أدلى به آنذاك للأناضول، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها (لم يسمها).

وجاء انسحاب القوات السودانية، عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إمارتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.

ومنذ 5 أعوام، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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