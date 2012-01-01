  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أبل تحذر: حدّث جهازك القديم أو افقد قدرة الاتصال بالإنترنت

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تحذر: حدّث جهازك القديم أو افقد قدرة الاتصال بالإنترنت


وكالات / سما /

إذا كنت تحتفظ بهاتف آيفون قديم من عصر ستيف جوبز فإنك ستخاطر بعدم قدرة العديد من التطبيقات في هاتفك على العمل بحلول يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إذا لم تقم بتحديث نظام التشغيل.

فقد حذرت شركة أبل الأميركية بأنه اعتبارا من الساعة 12 بتوقيت غرينتش من صباح الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن مالكي آيفون 5 والحاسوب اللوحي آيباد الجيل الرابع لن يكونوا قادرين على الاتصال بالإنترنت أو تشغيل نظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس) ما لم يحدثوا هواتفهم إلى نظام التشغيل آي أو إس 10.3.4.

وسيواجه أولئك الذين لم يحدثوا نظام التشغيل عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت في تطبيق سفاري، والبريد الإلكتروني ومتجر أب ستور وخدمة آيكلاود وخرائط أبل.

كما أن أولئك الذين يملكون هواتف آيفون 4إس وآيباد ميني من الجيل الأول وآيباد من الجيلين الثاني والثالث سيكونون بحاجة إلى تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار 9.3.6.

وبشكل عام فإنه من دون التحديث لن تعمل التطبيقات التي تعتمد على التحديد الدقيق للتاريخ والوقت ولن تستطيع الاتصال بالإنترنت، وذلك في الأجهزة التي صدرت في 2012 أو قبل ذلك التاريخ.

وبحسب أبل فإن المشكلة تكمن في مسألة "التمرير الزمني لنظام جي بي إس" حيث تعمل على إعادة ضبط الوقت في المنتجات القائمة على نظام جي بي إس.

وقد بدأت المشكلة بالتأثير على مثل تلك الأجهزة من مصنعين آخرين اعتبارا من 6 أبريل/نيسان الماضي متسببة في عدم قدرتها على تتبع الوقت، في حين ستبدأ التأثير في أجهزة أبل اعتبارا من 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

#أبل #الإنترنت #آيفون

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

غزة : فتح تدين الاعتقالات من قبل "أمن حماس"

الأخبار الرئيسية

حماس : نريد انتخابات حقيقية وضمان لاحترامها وأن تكون بتوافق وطني

صحيفة عبرية : حملة إسرائيلية أمريكية لتشديد الرقابة على أونروا وتقليص تفويضها لسنة واحدة

جرينبلات : الوقت غير ملائم للإعلان عن خطة السلام المرتقبة

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة والدفاعات الجوية على أتم الاستعداد للتصدي له

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي