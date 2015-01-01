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الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 12 مواطنا على الأقل من الضفة.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة وهم: النائب السابق في المجلس التشريعي خالدة جرار، وهي أسيرة سابقة قضت قرابة الثلاث سنوات بين أحاكم واعتقالات إدارية، وهذا الاعتقال الثالث لها منذ عام 2015، إضافة إلى الأسير السابق علي جرادات الذي تعرض للاعتقال عشرات المرات منذ السبعينيات، وعمار عبد صباح من بلدة أم صفا، وورد محمد عبده من بلدة كفر نعمة.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم وهم: إراز أكرم الوعرة، وفادي أبو سرور، وعلاء حميدان.

يُضاف إلى المعتقلين أحمد علي صبري من كفر قليل قضاء نابلس، وثلاثة آخرين من محافظة طولكرم وهم: عبد القادر جوابرة (18 عاما)، ومجد باسم الخارووف (18 عاما)، ومنتصر أحمد أبو هشيم (23 عاما)، علاوة على اعتقال لحارس المسجد الأقصى سامر القباني.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس الطفل محمد كليب (14 عاما) من بلدة العيساوية، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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