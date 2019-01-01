الاتحاد يزف بشرى سارة للاعبي وحكام غزة

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن عدة قرارات مهمة, عقب نهاية اجتماع المكتب التنفيذي في مقره بالرام شمال القدس المحتلة خلال الساعات الماضية.

وأكد الاتحاد على أهمية عقد الجمعية العمومية في غزة والضفة, خلال شهر ديسمبر المقبل, لمناقشة آخر المستجدات الرياضية.

وفيما يلي أبرز القرارات المهمة لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد:

- تواجد ممثلين عن الجهاز الفني للمنتخبات الفلسطينية بينها المنتخب الأول, في قطاع غزة بشكل دوري, لمتابعة عملية اختيار اللاعبين.

- صرف مستحقات الحكام بشكل دوري ومنتظم، ومع نهاية العام لن يكون لأي موظف أو حكم أي مستحقات على الاتحاد.

- الإصرار على إقامة مباراة إياب نهائي كأس فلسطين بين مركز بلاطة وخدمات رفح خلال الفترة المقبلة، ولا تزال الجهود تُبذل لتذليل العقبات في سبيل إجراء اللقاء.