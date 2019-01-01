  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

بالصور.. طفل فلسطيني يطرق أبواب الليغا

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. طفل فلسطيني يطرق أبواب الليغا


وكالات / سما /

انضم الطفل الفلسطيني أمير بلال أبو قمر لصفوف نادي ليفانتي الإسباني رسميا, تمهيدا للدفاع عن ألوانه بدءا من الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ووقّع أبو قمر "14 عاما" على أوراق انتقاله لصفوف ليفانتي خلال الساعات الماضية, قادما من نظيره بشكتاش التركي.

وخاض الطفل الفلسطيني, المولود في تركيا لأب من قطاع غزة وأم تركية, فترة تجارب مع ليفانتي عدة أسابيع, قبل أن يقتنع المدرب بإمكانياته, ما دفع النادي الإسباني للتوقيع معه, تمهيدا للعب مع فريق "تحت 15 عاما" في البطولات السنية.

يشار إلى أن أبو قمر يجيد اللعب في مركزي خط الهجوم والأجنحة, وسبق له تمثيل عدة أندية تركية أبرزها بشكتاش وإسطنبول باشاك شهير.

#الليغا #أمير أبو قمر #ليفانتي
امير
امير1
امير2

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

غزة : فتح تدين الاعتقالات من قبل "أمن حماس"

الأخبار الرئيسية

حماس : نريد انتخابات حقيقية وضمان لاحترامها وأن تكون بتوافق وطني

صحيفة عبرية : حملة إسرائيلية أمريكية لتشديد الرقابة على أونروا وتقليص تفويضها لسنة واحدة

جرينبلات : الوقت غير ملائم للإعلان عن خطة السلام المرتقبة

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة والدفاعات الجوية على أتم الاستعداد للتصدي له

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي