بالصور.. طفل فلسطيني يطرق أبواب الليغا

وكالات / سما /

انضم الطفل الفلسطيني أمير بلال أبو قمر لصفوف نادي ليفانتي الإسباني رسميا, تمهيدا للدفاع عن ألوانه بدءا من الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ووقّع أبو قمر "14 عاما" على أوراق انتقاله لصفوف ليفانتي خلال الساعات الماضية, قادما من نظيره بشكتاش التركي.

وخاض الطفل الفلسطيني, المولود في تركيا لأب من قطاع غزة وأم تركية, فترة تجارب مع ليفانتي عدة أسابيع, قبل أن يقتنع المدرب بإمكانياته, ما دفع النادي الإسباني للتوقيع معه, تمهيدا للعب مع فريق "تحت 15 عاما" في البطولات السنية.

يشار إلى أن أبو قمر يجيد اللعب في مركزي خط الهجوم والأجنحة, وسبق له تمثيل عدة أندية تركية أبرزها بشكتاش وإسطنبول باشاك شهير.