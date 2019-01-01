معسكر خارجي للوطني بقطر الأسبوع المقبل

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن خوض المنتخب الأول معسكرا خارجيا في العاصمة القطرية "الدوحة", استعدادا لمباراتي اليمن وأوزبكستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأكد الاتحاد أن المنتخب سيغادر للدوحة الأسبوع المقبل, قبل البدء بالمعسكر الخارجي, الذي سيستمر من 7-8 أيام تقريبا, تمهيدا للسفر إلى البحرين, لخوض لقاء اليمن.

ومن المقرر أن يلعب "الوطني" مع اليمن في العاصمة البحرينية "المنامة" في الخامس عشر من نوفمبر المقبل, ثم يواجه أوزبكستان على أرضها في التاسع عشر منه.

يشار إلى أن منتخب فلسطين يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة برصيد 4 نقاط, بفارق الأهداف أمام سنغافورة, بينما يملك اليمن نقطتين في المركز الخامس والأخير, أما لدى أوزبكستان 6 نقاط في الصدارة, بفارق نقطة أمام السعودية.