فيديو.. بالوتيلي بطل أغرب فرصة ضائعة هذا الموسم

وكالات / سما /

شهدت مواجهة بريشيا وإنتر ميلان (1-2), ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي, إهدار أغرب الفرص في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

وكان بطل اللقطة ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا, بعدما أطاح بالكرة أعلى المرمى بشكل غريب, رغم أنه كان على بعد سنتميترات قليلة من الشباك.

وفرّط اللاعب المثير للجدل بفرصة تقليص النتيجة عندما كان الإنتر متقدما (2-0)، إذ لم يستغل كرة مرتدة من الحارس سمير هاندانوفيتش, ليسددها بشكل غريب فوق المرمى.

يشار إلى أن بالوتيلي عاد مؤخرا لتصرفاته الغريبة, بعدما حطّم كاميرا لمصور صحافي عقب نهاية لقاء فريقه أمام جنوى (1-3) في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي.