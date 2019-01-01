كلوب يهدد بالانسحاب من ربع نهائي كأس الرابطة !

وكالات / سما /

أطلق السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول تصريحاً نارياً، حيث هدد بالانسحاب من ربع نهائي كأس كاراباو في حال لم يتم توفير موعد مناسب للفريق !.

ونجح زملاء محمد صلاح في تخطي عقبة أرسنال في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية بصعوبة بالغة، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء.

لاعبو الريدز تمكنوا من حسم التأهل لصالحهم من خلال ركلات الترجيح إثر التفوق بخمس ركلات صحيحة مقابل 4 للمدفعجية بعد إهدار لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس الركلة الرابعة.

مدرب دورتموند الألماني الأسبق اشتكى من جدول المباريات بسبب خوض الريدز لمنافسات كأس العالم للأندية هذا العام، حيث صرح عقب نهاية لقاء ملعب أنفيلد قائلاً “إن لم يتمكنوا من إيجاد موعد مناسب بالنسبة لنا، ليس الساعة الثالثة صباحاً يوم الكريسماس، فنحن لن نلعب المباراة !”.

وأضاف “عليهم أن يتخذوا القرار. عليك أن تفكر في هذه الأشياء”.

وتابع “إذا كان لديك جدول مباريات، حيث لا يمكن لفريق أن يكون جزءاً من كل المواجهات، فإن عليك التفكير في الجدول”.

وأسرد “لقد لعبنا الليلة، أردنا الفوز، فعلنا ذلك، وإن لم يجدوا موعداً مناسباً لنا، فإننا لن نتمكن من لعب الدور التالي وأياً كان منافسنا، سوف يمر !”.