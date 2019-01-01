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بيكيه: وافقنا على تنقيح رواتبنا من أجل عودة نيمار

الخميس 31 أكتوبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيكيه: وافقنا على تنقيح رواتبنا من أجل عودة نيمار


وكالات / سما /

فجر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أزاح الستار عن كواليس جديدة لأول مرة، عن رغبة الفريق الكتالوني في استعادة نيمار دا سيلفا خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

واعترف جيرارد بيكيه، بأن لاعبي برشلونة عرضوا على الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو تأجيل رواتبهم، حتى يكون النادي الكتالوني في مأمن من انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، وتتمكن الإدارة من التعاقد مع نيمار.

تضحية ضخمة من نجوم برشلونة لعيون نيمار:

وقال بيكيه في تصريحات حصرية لإذاعة (كادينا سير) الإسبانية: “عودة نيمار إلى برشلونة؟ في كرة القدم، يمكن أن يحدث كل شيء، لقد أخبرناه بالفعل عندما ذهب إلى باريس سان جيرمان، أنه سيذهب إلى سجن ذهبي.. ما يقال بأنه يريد العودة صحيح والباب مفتوح أمامه”.

وبسؤاله عما إذا كان اللاعبون على استعداد للتضحية المادية لعودة نيمار، اعترف بيكيه: “أخبرنا الرئيس بارتوميو أننا موافقون على تنقيح عقودنا، من أجل ضبط اللعب المالي النظيف، بحيث نؤجل الرواتب، ويتم دفع رواتبنا في السنة الثانية أو الثالثة، حتى يتمكن نيمار من العودة، كنا نبحث عن صيغة مناسبة، وقال النادي إن هذا يبدو جيداً”.

تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان في الصيف، انتهت باستمرار نيمار في ملعب حديقة الأمراء، حيث فشلت الأطراف المعنية في تقريب وجهات النظر بينها، فالفريق الفرنسي كان يطالب بمبلغ كبير مقابل إتمام الصفقة، بينما عرض البارسا صفقة تبادلية.

#جيرارد بيكيه #نيمار دا سيلفا #رواتب

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