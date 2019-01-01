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فيديو.. ليفربول يعبر أرسنال في مباراة مجنونة

الخميس 31 أكتوبر 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يعبر أرسنال في مباراة مجنونة


وكالات / سما /

صعد ليفربول لدور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية, عقب فوزه "المجنون" على نظيره أرسنال بركلات الترجيح (5-4), بعد التعادل (5-5) في الوقت الأصلي, ضمن منافسات دور الستة عشر.

وسجل خماسية "الريدز" ديفوك أوريغي "هدفين" (62 و95), وشكودران موستافي بالخطأ في مرماه (6), وجيمس ميلنر (43) من ركلة جزاء, وأليكس أوكسليد تشامبرلين (58), في حين أحرز خماسية "المدفعجية" غابرييل مارتينيلي "هدفين" (26 و36), ولوكاس توريرا (19), وأينسلي مايتلاند نيلس (54), وجوزيف ويلوك (70).

وفي ركلات الترجيح, استغل "الريدز" إهدار داني سيبايوس للكرة الرابعة, ليصعد للدور المقبل بعد مباراة مجنونة.

وفي لقاءات أخرى, فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي (2-1), وبنفس النتيجة انتصر أستون فيلا على وولفرهامبتون.

#ليفربول #أرسنال

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