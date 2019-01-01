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سلفيت: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم

الخميس 31 أكتوبر 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.

#الاحتلال

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