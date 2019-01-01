أربعة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

جنين / سما

دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الخميس، أعواما جديدة خلف قضبان الاحتلال.

وأقاد مدير نادي الأسير منتصر سمور في جنين ، بأن الأسيرين قاسم منصور أبو عون وهو محكوم مدى الحياة، وفراس سليمان حسن خليليه وهو محكوم مدى الحياة، يدخلان عاميهما الـ17 في سجون الاحتلال، وهما من بلدة جبع.

وأضاف أن الاسير نبيل جمعه طاهر مغير من بلدة عرابه وهو محكوم 24 عاما دخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال، والأسير توفيق أحمد ربايعة من بلدة ميثلون وهو محكوم 25عاما، دخل عامه الـ17.

وأوضح النادي أن الأسرى الأربعة أمضوا سنوات في العزل، وتم معاقبتهم من خلال حرمان ذويهم من زيارتهم.