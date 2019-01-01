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كاتس في اليونان لبحث خطة ربط موانئ المتوسط بدول الخليج

الخميس 31 أكتوبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس في اليونان لبحث خطة ربط موانئ المتوسط بدول الخليج


القدس المحتلة / سما /

 يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس محادثات في اليونان اليوم الخميس تركز على القضايا الثنائية والإقليمية.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي فإن كاتس سيقترح على اليونان "خطة الاندماج في مبادرة سكك السلام لربط موانئ البحر المتوسط بدول الخليج بواسطة شبكة من السكك الحديدية عبر إسرائيل".

وشهدت العلاقات بين الجانبين ازدهارًا في السنوات الأخيرة، حيث يتعاونان في مجالات الأمن والتنقيب عن الغاز في عرض البحر المتوسط. كما يجري جيشا الجانبين تمارين مشتركة.

ووفقا للخارجية اليونانية، فإن محادثات الجانبين ستركز على القضايا الدفاعية والطاقة، إلى جانب آخر التطورات في البحر المتوسط والشرق الأوسط. ومن المقرر أن يختتم كاتس زيارته غدًا.

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