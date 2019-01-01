الاحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال أيلول المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 0.45% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وبلغ الرقم القياسي العام 99.30 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة ب 98.85 خلال شهر آب 2019.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي نشره، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.65%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 99.50 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بـ 98.85 خلال شهر آب 2019.

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.43%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.26 خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بـ 98.83 خلال شهر آب 2019.

وبين الاحصاء أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعاً نسبته 5.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.81%، متأثرةً بارتفاع أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 18.79%، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.49%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 3.10%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 7.60%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.34%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 3.09%، بالرغم من ارتفاع أسعار تربية الدواجن بنسبة 2.86%.

بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

ولفت الاحصاء إلى أن أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية شهدت انخفاضاً مقداره 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 5.09%، وأسعار صناعة منتجات التبغ بمقدار 4.46%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 2.04%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.83%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 1.72%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 1.57%، وأسعار صناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.80%، رغم ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.13%.