صحيفة عبرية : حملة إسرائيلية أمريكية لتشديد الرقابة على أونروا

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بدأتا حملة مشتركة لتشديد الرقابة على أونروا، خاصةً وأن اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل، بإجراء مناقشات حول تجديد ولاية أونروا.

وبحسب الصحيفة، فإن غالبية الدول تجدد للأونروا عملها تلقائيًا، ولا تسمح بإغلاقها، إلا أن الإدارة الأميركية ستساعد إسرائيل في الضغط باتجاه تشديد الرقابة على أونروا وزيادة الشفافية بشأن عملها.

وأشارت إلى أن مناقشات أولية عقدت بين الوفدين الإسرائيلي والأميركي، وبمساعدة من دول أخرى، حيث سيطلب الجانبان تقصير ولاية التجديد بأن تكون مرة كل عام وليس لثلاثة أعوام، وزيادة الشفافية من خلال نشر أونروا جميع التفاصيل المتعلقة بكافة أنشطاتها الاقتصادية، خاصةً مع التقارير التي كشفت عن فساد داخل إدارة أونروا.

وتأمل إسرائيل - وفقًا للصحيفة - في أن تنجح الولايات المتحدة بقوتها، في معرفة طريقة استخدام تلك الأموال من أجل إصلاح أونروا مشيرةً إلى أن إدارة ترامب، تعمل منذ تسلمها لمهامها ضد أونروا، وقررت وقف تمويلها العام الماضي.

وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة للصحيفة، "إن الأونروا تشكل عبئًا على المجتمع الدولي، وتستغل أموال التبرعات العالمية لنشر الروايات الكاذبة ضدنا، وتتجاهل بشكل منهجي تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله".

وشدد على أن إسرائيل ستواصل العمل من أجل إغلاق أونروا نهائيًا، وحتى تحقيق ذلك ستواصل العمل بكل الوسائل لتشديد الرقابة على نشاطاتها.