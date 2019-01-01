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عساف: افشال محاولة استيلاء للاحتلال على 37 دونما من أراضي سلفيت

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن الهيئة تمكنت من افشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.

وأوضح الوزير عساف ، اليوم الخميس، ان الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من افشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 دونما في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت.

وأضاف أن هذه القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري، مشيرة إلى انها تمكنت من استعادة 850 دونما في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 دونم، كان الاحتلال يخطط لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.

 
#وليد عساف

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