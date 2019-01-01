  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: الاعتقالات لن تثنينا عن طريق المقاومة

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الاعتقالات لن تثنينا عن طريق المقاومة


رام الله / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن حملة الإسرائيلية في صفوف قياداتها وكوادرها بالضفة، ما هي "إلا محاولة صهيونية فاشلة ويائسة لكسر إرادة الجبهة وتركيعها، وثنيها عن مواصلة طريق المقاومة الذي خطته بمواقفها الصلبة".

واعتقل جيش الاحتلال من مدينة رام الله صباح اليوم الخميس، القيادية في الجبهة خالدة جرار، والناشط علي جرادات.

وحملت الجبهة في بيان لها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المناضلة جرار، والمناضل جرادات وعدد من قياداتها المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.

وقالت "إن تركيز الاحتلال في عدوانه على استهداف قيادات الجبهة هو محاولة لإبعاد القيادات الوطنية الفاعلة والجذرية عن المشهد الفلسطيني من أجل تهيئة البيئة الملائمة لإعادة إنتاج نفس نهج التسوية المدمر".

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى الإعلان عن حالة الاستنفار يومي الجمعة والسبت للخروج في ذكرى وعد بلفور المشؤوم والتعبير عن الغضب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية، ودعمًا وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال وخاصةً المضربين منهم، والإداريين.

كما دعت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار واضح وجدي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال. مضيفةً "من غير المفهوم أن يستمر الاحتلال في استباحة المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال وحماية أبناء شعبنا ومقاومينا".

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تصدر تنويه هام لموظفي غزة حول المستحقات

دحلان يفتح النار على أردوغان والإعلام التركي: "يعيش أزمات وهم الخلافة واستبداده بالداخل وجرائمه بالخارج"!

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

"رافقته في جولات بطائرته الخاصة".. ما حقيقة العلاقة بين بن سلمان ولندسي لوهان؟

مردخاي كيدار يتطرق لاغتيال رابين ويتسبب بضجة في إسرائيل

غزة : فتح تدين الاعتقالات من قبل "أمن حماس"

بالصور.. القدس: الاحتلال يفتتح أول مقبرة تحت الأرض في العالم

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : حملة إسرائيلية أمريكية لتشديد الرقابة على أونروا

جرينبلات : الوقت غير ملائم للإعلان عن خطة السلام المرتقبة

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: الهجوم الإيراني قد يحدث في كل لحظة والدفاعات الجوية على أتم الاستعداد للتصدي له

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات "الشعبية" بينهم خالدة جرار

شاهد : البنتاغون ينشر صورا وفيديو للغارة الأميركية التي استهدفت البغدادي