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الصحة تُعفي المعنّفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تُعفي المعنّفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ


رام الله / سما /

قررت وزارة الصحة إعفاء النساء المعنّفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة تحت عنوان استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، الخميس، إن القرار يأتي انسجامًا مع سياسة الحكومة في دعم النساء وخاصة المعنفات، مشيرةً إلى أنه سيتم إعفائهن من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ، إضافة الى تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن هذا القرار يأتي دعمًا ومساندة ووقوفًا إلى جانب النساء المعنفات، متمنية أن نصل إلى اليوم الذي يكون فيه عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يساوي صفرًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعفت المعنفات عام 2017 من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية.

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