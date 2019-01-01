زعماء من تكتل اليمين : لا يوجد مفر من انتخابات ثالثة في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

نقلت مصادر إسرائيلية عن عدد من رؤساء تكتل اليمين يقدرون انه في اعقاب التطورات القضائية الأخيرة، من بينها الانباء عن نية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بات احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية اصبح صفرا.

وقال مسؤول في تكتل اليمين لهيئة البث الرسمية "كان": انه لا يوجد مفر من انتخابات ثالثة، وتكتل اليمين سوف يتحطم".

في خلفية الطريق المسدود بين الليكود و"ازرق ابيض"، سيجتمع بيني غانتس اليوم الخميس مع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة. في المقابل سيجتمع طواقم "ازرق ابيض" مع ممثلي الليكود.

وأفادت هيئة "البث الرسمية" ان الليكود مستعد ان يمنح "ازرق ابيض" ضمانات لتحقيق تناوب مستقبلي بين نتنياهو وغانتس، وبخروج نتنياهو لوضع "عدم الفعالية" بحال قدمت ضده لائحة اتهام. في الليكود متيقظين للمخاوف التي عبر عنها "ازرق ابيض"، بان نتنياهو سوف يقيل وزراء ازرق ابيض ويقود الى انتخابات قبل فترة من دخوله الى حالة عدم الفاعلية أو الى التناوب. ومن اجل تهدئة ازرق ابيض، الليكود مستعد ان يحدد في القانون ان رئيس الحكومة لن يتمكن من اقالة وزير دون موافقة القائم بأعمال رئيس الحكومة- أي دون موافقة غانتس.

بخصوص مسألة "عدم الفاعلية" ، أوضح الليكود لطاقم ازرق ابيض ان بنظرهم الخروج لهذه الحالة يمكن ان يحدث فقط بعد الإدانة بالمرحلة الأولى، او في مرحلة عرض الشهادات وعرض القرائن في المحكمة. أي وسط المحاكمة وليس في بدايتها. لكن "ازرق ابيض" يطالبون دخول نتنياهو الى هذه الحالة فور صدور قرار الاتهام، وهذ هو السبب المركزي للفجوة القائمة حاليا بين كلا الطرفين.