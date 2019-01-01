حالة الطقس: اجواء خريفية لطيفة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، و خريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على السواحل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية في الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وخريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.