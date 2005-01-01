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تشكيل لجنة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل لجنة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 وافق الكابنيت الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تشكيل آلية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.

وكانت أميركا طلبت أكثر من مرة إلغاء المناقصات الخاصة بالاستثمارات الصينية في إسرائيل خشيةً من تسريبها لمعلومات أمنية حول تلك الاستثمارات خاصةً في مجال الأمن والاتصالات والبنية التحتية في حيفا.

وبموجب القرار سيتم تشكيل لجنة لتحديد آلية الإشراف على عمليات الاستثمار الأجنبية، وستضم ممثلين عن وزارة المالية والجيش والأمن القومي ومراقبين من الخارجية والإقتصاد، وستدرس جوانب الأمن القومي في عملية الموافقة على تلك الاستثمارات.

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