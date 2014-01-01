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دعوات لمقاطعة مارثون "السباق الأكبر" التطبيعي في القدس

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لمقاطعة مارثون "السباق الأكبر" التطبيعي في القدس


رام الله / سما /

دعت اللجنة الوطنية للمقاطعة (BNC) إلى مقاطعة "السباق الأكبر" الإسرائيلي-الفلسطيني التطبيعيّ الذي تنظّمه مجموعة "نركض بلا حدود" التطبيعيّة، والمقرّر عقده في 8 تشرين الثاني في القدس المحتلّة.

وقد انطلقت مجموعة "نركض بلا حدود" عام 2014 بمشاركة فلسطينيين/ات وإسرائيليين/ات في القدس المحتلّة.

وحسب إدعاء القائمين على المجموعة، فإن انطلاقتها جاءت كنتيجةٍ لـ "تفاقم العنف والعنصرية والتوتر في القدس منذ صيف 2014"، في إشارةٍ إلى الهبة الشعبية التي انطلقت في أعقاب قتل وحرق المستوطنين للشهيد محمد أبو خضير من بلدة شعفاط، ودون أي ذكر للاحتلال العسكري والاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد شعبنا في القدس.

وأكدت اللجنة، أن هذه المجموعات الشبيهة تأتي لتصوّر الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس، والمستمرّة منذ عقود، على أنّها محض "توتر وعنف" انطلق منذ بضعة أعوام فقط ويمكننا حلّها بالركض سوية كون "الطرفان" يتحملان مسؤولية هذا "العنف" و"الكراهية".

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