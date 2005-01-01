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القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب يزور المعتقلة هبة اللبدي

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب يزور المعتقلة هبة اللبدي


عمان /سما/

 زار القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب، اليوم الإثنين، هبة عبدالباقي في مركز احتجازها للاطمئنان عليها وإسنادها والوقوف على حالتها الصحية ومجمل أوضاعها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن هذه هي الزيارة الخامسة للسفارة لهبة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في المطالبة والضغط من أجل اطلاقها فورا، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتها وسلامة عبد الرحمن مرعي خلال اعتقالهما اللاقانوني واللاشرعي.

من جهة أخرى. طالب المشاركون في وقفة نظمها أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعدم الإفراج عن المستوطن الإسرائيلي الذي اعتقل يوم أمس خلال تسلله إلى الأراضي الأردنية إلا مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين لدى اسرائيل وكشف مصير المفقودين.

وأشار عضو اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الاسرائيلية، مازن ملصة، في حديث للقدس، أن الإعتصام يأتي كرسالة إلى الحكومة بضرورة اقتناص الفرصة السانحة من خلال المعتقل الإسرائيلي بعدم الإفراج عنه قبل تحرير ٢٣ أسيرا اردنياً.

وحذر والد الأسير عبدالرحمن مرعي من تدهور الحالة الصحية لولده المعتقل ادارياً لدى اسرائيل في ظل إصابته بمرض السرطان، مطالبا بضرورة تكثيف التحركات الرسمية للإفراج عنه، مؤكدا عدم توجيه اي تهمة له من قبل سلطات الاحتلال.

من جهته التقى وفد من وزارة الخارجية بالمعتصمين حيث أشار متحدث باسم الوفد، إلى اتخاذ الوزارة عدة خطوات تجاه ملف الأسرى الأردنيين منذ اللقاء الذي جمع وزير الخارجية أيمن الصفدي مع أهالي الأسرى الأسبوع الماضي، كما أكد استمرار هذه التحركات وترحيب الوزارة بلقاء لجنة من ذوي الأسرى للحوار معهم واطلاعهم على آخر التطورات في هذا الملف.

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